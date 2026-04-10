Ad Avellino si è celebrato il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato con una cerimonia semplice in cui è stata deposta una corona d’alloro sulla lapide dedicata ai caduti. Nei primi mesi dell’anno, i dati ufficiali evidenziano un calo dei reati complessivi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma si registra un aumento delle truffe, che rappresentano una delle criticità più evidenti sul territorio.

Tempo di lettura: 3 minuti Ad Avellino la celebrazione del 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato si è aperta con un gesto semplice e solenne: la deposizione di una corona d’alloro alla lapide dedicata ai caduti. Un rito che si rinnova ogni 10 aprile e che affonda le sue radici nel 1852, anno di nascita del Corpo. Un momento carico di significato, che richiama alla memoria il sacrificio di chi ha perso la vita nell’adempimento del proprio dovere. Alla cerimonia erano presenti le autorità civili e militari, tra cui il Prefetto Rossana Riflesso, insieme ai familiari delle vittime e ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Reati in calo, ma crescono le truffe: i numeri della sicurezza ad Avellino nei 174 anni della Polizia

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