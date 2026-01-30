Più controlli meno reati | il bilancio della Prefettura fotografa una provincia più sicura

La provincia si mostra più sicura dopo un anno di controlli intensificati. La Prefettura ha appena diffuso i dati che confermano una diminuzione dei reati, risultato di un lavoro congiunto tra forze dell’ordine, istituzioni e comunità locali. Le forze dell’ordine hanno aumentato i controlli, e i numeri dimostrano che questa strategia funziona. Ora si guarda avanti, con l’obiettivo di mantenere alta la sicurezza e continuare a coinvolgere tutti i settori della società.

Calo dei delitti e dei furti, stretta su truffe informatiche e aree sensibili. Il plauso del prefetto Un anno di lavoro e di collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine, enti locali, scuole e terzo settore. È questa la fotografia del bilancio 2025 della Prefettura di Ferrara, presentato dal prefetto Massimo Marchesiello. Un resoconto che mette al centro sicurezza, prevenzione e coesione sociale e che parte dai numeri. Seppur ancora provvisori in attesa del consolidamento definitivo, i dati delineano un trend positivo sia in città sia in provincia. “Nel confronto tra 2025 e 2024 emerge una diminuzione complessiva dei delitti - espone Marchesiello -, con un calo costante e significativo dei furti, indicatore che incide direttamente sulla percezione di sicurezza dei cittadini.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

