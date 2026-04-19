Sicurezza in piazza | 9.500 controlli e il grido dei cittadini

Ieri pomeriggio, in piazza a Trento e Trieste, si sono svolti circa 9.500 controlli delle forze dell’ordine, mentre cittadini e manifestanti si sono riuniti per esprimere preoccupazioni legate alla sicurezza. La protesta, organizzata da un partito di maggioranza, ha attirato l’attenzione su quello che viene descritto come un aumento della percezione di insicurezza. L’amministrazione locale ha dichiarato che si tratta di una situazione da monitorare con attenzione.

Ieri pomeriggio, la piazza di Trento e Trieste è diventata il palcoscenico di una protesta organizzata da Fratelli d’Italia per denunciare un livello di insicurezza che l’amministrazione locale definisce ormai un’emergenza. L’assessore Lamiranda ha guidato il flashmob insieme ai rappresentanti del partito, portando le istanze dei commercianti e dei cittadini che vivono quotidianamente le tensioni della zona. Il gruppo ha manifestato per sollecitare un intervento più incisivo da parte del Prefetto, dopo che la richiesta di raddoppiare i militari dell’esercito e di stabilire un presidio fisso delle forze dell’ordine non ha ricevuto riscontro positivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicurezza in piazza: 9.500 controlli e il grido dei cittadini Notizie correlate Sicurezza, il grido dei cittadini di "Modena merita di più" si leva anche in stazioneStamane in quasi 200 al presizio per denunciare il clima di insicurezza e chiedere alla politica locale e nazionale di essere presente sul tema Il... 5.500 studenti in piazza: battaglia per la sicurezza dei busOltre cinquemila studenti delle scuole superiori tra Monselice ed Este hanno preso parte a un confronto collettivo per rivendicare standard di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il lavoro viaggia con noi: i Consulenti del Lavoro per l’orientamento, la legalità e la sicurezza. Giovedì 9 aprile 2026 dalle ore 09:00 Piazza Verdi – Palermo.; Decoro urbano e tutela dell’ambiente, rafforzato l’impegno della Polizia Locale; SALVINI IN PIAZZA PER PACE, LAVORO, SICUREZZA; Dov’è il piano sicurezza per piazza Repubblica?. SALVINI IN PIAZZA PER PACE, LAVORO, SICUREZZAOggi alle 15 ci vediamo in Piazza Duomo a Milano. Una piazza pacifica e piena di persone perbene che arrivano da tutta Italia per chiedere cose semplici ma fondamentali: pace, lavoro e sicurezza. Sar ... 9colonne.it San Jacopino torna in piazza per chiedere sicurezza: Ora basta, qui non si vive piùFirenze, 5 marzo 2026 – Torna in piazza il rione di San Jacopino per chiedere ancora una volta sicurezza. Da mesi e mesi il quartiere, infatti, è precipitato in un incubo senza fine, tra spaccate, ... lanazione.it Uomo uccide sei persone a Kiev. Gli inquirenti del Servizio di sicurezza ucraino hanno classificato la sparatoria nel quartiere di Holosiivskyi come un atto terroristico. facebook Ideona nel decreto sicurezza: 615 euro agli avvocati che fanno rimpatriare i clienti x.com