Sicurezza il grido dei cittadini di Modena merita di più si leva anche in stazione

Il comitato “Modena merita di più” ha nuovamente manifestato questa mattina, scegliendo la stazione ferroviaria come luogo di protesta. La causa è il crescente senso di insicurezza tra i cittadini, che chiedono interventi concreti. Viene portata avanti una richiesta di maggiore presenza delle forze dell’ordine e di interventi immediati per migliorare le condizioni di sicurezza. La mobilitazione si è svolta sotto gli occhi di pendolari e passanti, pronti a sostenere la loro causa.

Stamane in quasi 200 al presizio per denunciare il clima di insicurezza e chiedere alla politica locale e nazionale di essere presente sul tema Il comitato “Modena merita di più” è tornato in piazza nella mattinata di oggi, scegliendo il piazzale della stazione ferroviaria come luogo simbolico per rilanciare la propria battaglia sulla sicurezza urbana. Poco meno di 200 persone si sono radunate chiedendo ancora una volta misure più incisive nei confronti della criminalità e per l'integrazione. A fare il punto iniziale è stato Mattia Meschieri, volto social del gruppo: "Sembra ieri che abbiamo iniziato con Liliana a guardarci negli occhi e dire: bisogna che facciamo qualcosa", ha ricordato spiegando la scintilla che ha dato vita al gruppo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Il corteo dei colleghi. I fiocchi neri sui volti. E il grido: più sicurezzaIl corteo dei colleghi si muove silenzioso, con fiocchi neri sui volti e il passo deciso.

Sicurezza, l’appello dei negozianti: "Subito maggiori controlli in centro. Rimini merita molti più agenti"I negozianti di Rimini chiedono un aumento dei controlli in centro, sottolineando l’importanza di garantire sicurezza e spazi di parcheggio adeguati per sostenere il commercio locale.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.