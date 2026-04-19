A Marigliano, il concetto di sicurezza si basa su una rete di collaborazione tra cittadini, forze dell’ordine e tecnologie. Il comune ha deciso di affidarsi a chi si occupa di vigilanza per garantire un ambiente più protetto, coinvolgendo attivamente la comunità nel mantenimento della sicurezza. La strategia si fonda sulla partecipazione civica e sull’utilizzo di strumenti tecnologici che facilitano il controllo del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti La sicurezza è rete, tecnologia e partecipazione. Collaborazione e senso civico. E non solo lavoro delle forze dell’ordine. Le amministrazioni comunali ne hanno sempre più contezza e stanno cambiando modello. Oltre al rispetto del controllo dall’alto si propongono alleanze con chi il territorio lo vive ogni giorno. Marigliano, nel napoletano, oggi diviene un esempio. L’Amministrazione ha, infatti, appena approvato un avviso pubblico per concedere contributi ai privati che installano sistemi di videosorveglianza collegati alla rete comunale. L’obiettivo è preciso: colpire le discariche abusive. Troppi proprietari di terreni si ritrovano rifiuti sversati e sono costretti a pagare di tasca propria lo smaltimento.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sicurezza condivisa, Marigliano paga chi controlla e diventa esempio

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