In Sicilia, alcuni deputati regionali hanno presentato un’interpellanza urgente rivolta al presidente della regione e all’assessore regionale competente. La questione riguarda un caso di affidamento sospeso di una minore straniera. La richiesta si concentra sulla situazione e sulle eventuali azioni da intraprendere per chiarire i dettagli dell’episodio. La discussione si inserisce nel quadro delle attività legislative in corso sulla tutela dei minori stranieri.

I deputati regionali Carta, Di Mauro, Lombardo, Balsamo e Primavera hanno presentato un’interpellanza urgente rivolta al presidente della Regione, Schifani, e all’assessore regionale competente per la Famiglia, le Politiche Sociali ed il lavoro. L’atto punta a ottenere chiarimenti immediati sulla gestione di una minore straniera non accompagnata, giunta in Sicilia nel 2022, la cui posizione affettiva è attualmente frammentata tra la famiglia affidataria e il progetto di ricongiungimento con la madre biologica. Un percorso di crescita interrotto dal provvedimento del Tribunale. La vicenda ha radici profonde nella storia personale della piccola, che arrivò sul territorio siciliano all’età di tre anni dopo un tragitto via mare estremamente difficile e privo di legami familiari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia, caso minore straniera: interpellanza per un affido sospeso

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