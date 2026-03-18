Caso moschea l’interpellanza | Sull’ordinanza per il fine Ramadan

A Portomaggiore, il gruppo consigliare di centrodestra ha presentato un’interpellanza sull’ordinanza relativa alla viabilità durante il fine Ramadan. La questione riguarda le modifiche temporanee nelle strade della zona, decise per gestire l’afflusso e le esigenze della comunità musulmana in occasione della fine del Ramadan. La discussione si concentra sulle misure adottate e sulla loro applicazione nel contesto locale.

Ritorna la questione moschee a Portomaggiore. Il gruppo consigliare di centrodestra firma l’interpellanza contro le modifiche alla viabilità in occasione del termine del Ramadan. Il gruppo Uniti per Portomaggiore, composto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Area portuense, ha presentato un’interpellanza che punta il dito sull’ordinanza emessa dall’amministrazione comunale. L’atto, numero 24 del 13 marzo, ha come oggetto la regolamentazione temporanea della circolazione veicolare in via Leonardo Da Vinci e nelle zone circostanti, nelle giornate del 19 e 20 marzo. Il documento, firmato dal dirigente Leonardo Nascosi, è stato emesso in occasione della conclusione del Ramadan. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caso moschea, l’interpellanza: "Sull’ordinanza per il fine Ramadan" Articoli correlati "Non c'è la moschea ma sentiamo il muezzin". Il caso a Forlì durante il RamadanSono state informate le forze dell’ordine per effettuare le opportune verifiche sul caso: “Il rispetto delle regole vale per tutti” A Forlì e nel suo... Inizia il Ramadan, la dona alimenti alla moschea di CataniaLa donazione della Caritas sarà accolta e gestita dai volontari della moschea per essere destinata ai musulmani che, rispettando il mese sacro... Approfondimenti e contenuti su Caso moschea Argomenti discussi: Caso moschea, l’interpellanza: Sull’ordinanza per il fine Ramadan. La gita in moschea diventa un caso. La preside: Attacchi strumentaliLa visita didattica alla moschea di Mezzago provoca la reazione della Lega. L’iniziativa della scuola Ai nostri caduti ... msn.com Moschea nel negozio a San Michele, botta e risposta Lega-ComunePolemica sulla moschea a San Michele Extra: la Lega accusa il Comune di Verona. La vicesindaca Bissoli: Siamo al lavoro. veronaoggi.it