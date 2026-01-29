Un bambino di undici anni è stato costretto a scendere dal bus sotto la neve e a percorrere a piedi sei chilometri in montagna, con il freddo sottozero. L’autista del mezzo è stato sospeso e la procura ha aperto un’indagine sulla vicenda.

La vicenda di Cadore. Un bambino di undici anni costretto a camminare sei chilometri sotto la neve, con temperature sottozero, lungo una strada di montagna. Una scena che sembra uscita da un racconto ottocentesco, e invece è cronaca del Cadore. Ma oggi la vicenda si arricchisce di un nuovo capitolo: l’autista è stato sospeso dal servizio e la Procura di Belluno indaga per ipotesi di reato. Il caso del bambino costretto a camminare 6 chilometri con -3 gradi. L’episodio risale a martedì pomeriggio, quando il ragazzino, appena uscito da scuola, è salito su un autobus della linea Calalzo-Cortina. Il biglietto in suo possesso, però, non era quello previsto dal nuovo sistema tariffario introdotto per il periodo olimpico, che impone una tariffa fissa di 10 euro per tratta, acquistabile solo tramite app o bancomat. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Abbandono di minore’: bimbo fatto scendere dal bus sotto la neve, autista sospeso e indagine della Procura

Approfondimenti su Cadore Vita

Un bambino di 11 anni è stato costretto a scendere dall’autobus nel Bellunese perché non aveva il nuovo biglietto da 10 euro.

Un bambino di 11 anni è stato fatto scendere da un autobus perché senza biglietto.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cadore Vita

Argomenti discussi: Bambini allontanati dalle famiglie, Marina Terragni: Facciamo chiarezza; Bambini scappano da casa per 12 chilometri mentre la mamma mette a dormire il fratellino, l'ex marito la denuncia per abbandono di minore: assolta dopo sei anni; Mamma assolta per i bambini in fuga in bicicletta; Bambino di 11 anni lasciato a piedi dal bus, il piccolo non aveva il ticket da 10 euro: Costretto a vagare per 6 chilometri sotto la neve.

A Vodo di Cadore un bimbo di 11 anni lasciato a piedi dal bus cammina 6 km nella neve. E parte la denunciaHa camminato per sei chilometri, da solo, al freddo e sotto la neve, per tornare a casa dopo la scuola. Protagonista della vicenda è un bambino di 11 anni di Vodo di Cadore, nel Bellunese, costretto a ... tg.la7.it

Bambino di 11 anni lasciato a piedi dal bus perché senza biglietto, a piedi per chilometriLa nonna del bimbo e avvocata: 'Si tratta di abbandono di minore'. Verifiche interne nell'azienda di trasporto (ANSA) ... ansa.it

Fra Totti e Blasi questo sarebbe il terzo punto di scontro, dopo la loro separazione e il caso che ruota intorno ai beni di lusso contesi fra i due ex coniugi e la denuncia penale per abbandono di minore. - facebook.com facebook