Si ribalta con l'auto si perde nel bosco e resta bloccato nella vegetazione | salvato dai Vigili del Fuoco

Un automobilista si è ribaltato con l’auto nelle campagne di Cercemaggiore, in provincia di Campobasso, e poi si è allontanato dal veicolo. Dopo aver percorso alcuni metri, si è trovato intrappolato nella vegetazione di una zona boschiva, dove è rimasto bloccato. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrerlo e portarlo in salvo.

Un automobilista si è ribaltato con l’auto nelle campagne di Cercemaggiore (Campobasso) e dopo l'incidente si è allontanato finendo bloccato in una zona boschiva. I soccorritori lo hanno trovato tra i rovi e trasportato in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Perde il controllo dell’auto e si ribalta in un fosso: salvato dai vigili del fuocoI vigili del fuoco hanno dovuto lavorare con estrema precisione per stabilizzare il veicolo ed estrarre il conducente in sicurezza CASCINA – Poteva... Paura nella notte: auto si ribalta nel centro abitato, conducente estratto dai vigili del fuocoBRINDISI - Intervento dei vigili del fuoco attorno alla mezzanotte di ieri, sabato 27 dicembre, in via Appia a Brindisi per una Opel Corsa ribaltata... Una selezione di notizie su Si ribalta con l 8217 auto si perde nel... Temi più discussi: Un'auto si ribalta in via Verdi: conducente estratta dai vigili del fuoco; Cercemaggiore. Si ribalta con la sua auto, si incammina in una zona boschiva: soccorso dai Vigili del Fuoco; Si ribalta con l'auto, si perde nel bosco e resta incastrato tra la vegetazione: salvato dai Vigili del fuoco; Camion si ribalta mentre scarica la ghiaia: l’intervento dei vigili del fuoco. Si ribalta con l’auto, si perde nel bosco e resta incastrato tra la vegetazione: salvato dai Vigili del fuocoUna squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Campobasso è intervenuta nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore […] ... ecoaltomolise.net Forlimpopoli, incidente: finisce con l’auto nel fosso e si ribalta, una donna all’ospedaleSi ribalta con l’auto nel fosso. Alle 9.50 di questa mattina, una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta in Via ... corriereromagna.it Vallo della Lucania, principio d’incendio al Comune: i vigili del fuoco evitano danni - facebook.com facebook Non ha bisogno di presentazioni: il valore del Corpo Nazionale dei @vigilidelfuoco lo conosciamo tutti. Quello che forse non sapete è quanto sia stato difficile sintetizzare tutto ciò che fa all'interno del Sistema di protezione civile. Ma ci abbiamo provato! #ditutti x.com