L' autocisterna si ribalta sull' E45 circolazione in tilt | delicate operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco

Un incidente sull'E45 ha causato il ribaltamento di un’autocisterna nel primo pomeriggio di oggi. La perdita di carico e la posizione del veicolo hanno complicato le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area. Il conducente è uscito illeso, ma il traffico ha subito forti rallentamenti e deviazioni. La strada rimane chiusa in alcune zone per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

L'E45 in tilt nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 23 febbraio, a causa di un incidente che ha coinvolto una autocisterna che si è ribaltata, illeso il camionista ma il carico trasportato e la posizione del veicolo hanno reso delicate le operazioni di soccorso. Intorno alle ore 13:10, l'intervento dei Vigili del fuoco per la cisterna che trasportava Biobutandiolo che si è cappottata all'altezza di Bora. Due squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Cesena e Bagno di Romagna sono intervenute nella corsia sud, per il ribaltamento della cisterna che trasportava il composto chimico.