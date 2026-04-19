Si incatena davanti all’ospedale di Agropoli | appello a Mattarella a Meloni

Un cittadino si è incatenato ieri sera davanti ai cancelli dell’ospedale di Agropoli, chiedendo la riattivazione del Pronto Soccorso. La protesta è avvenuta in un momento in cui si susseguono richieste di intervento rivolte alle autorità nazionali e regionali. L’uomo ha lanciato un appello a livello istituzionale, coinvolgendo anche il presidente della Repubblica e il governo. La scena si è svolta davanti alla struttura sanitaria, senza ulteriori incidenti.

Protesta ad Agropoli, dove ieri sera un cittadino, Antonio Corrado Mancino, si è incatenato davanti ai cancelli dell'ospedale locale per chiedere a gran voce la riattivazione del Pronto Soccorso. L'uomo ha annunciato l'intenzione di mantenere il presidio ininterrottamente almeno fino alle 15:30.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Elly Schlein: «Meloni ha ignorato l’appello di Mattarella»«Il presidente della Repubblica ha fatto un discorso di altissimo profilo e speravo che il suo appello al reciproco rispetto delle istituzioni... Meloni ignora l’appello di Mattarella e torna all’attacco: “Dalla magistratura decisioni assurde”L'appello di Mattarella ad abbassare i toni dello scontro tra politica e magistratura rimane inascoltato, con Meloni che torna all'attacco. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Si incatena davanti all’ospedale di Agropoli: appello a Mattarella a Meloni; Agropoli, si incatena davanti all'ospedale per chiedere la riapertura del Pronto Soccorso; Agropoli si mobilita per il diritto alla salute: protesta estrema davanti all’ospedale. Agropoli si mobilita per il diritto alla salute: protesta estrema davanti all’ospedaleProtesta shock ad Agropoli: un cittadino si incatena all'ospedale civile. Domani attese migliaia di persone per il corteo che chiede il ripristino del presidio ... infocilento.it InfoCilento.it. . Si è incatenato davanti ai cancelli dell'ospedale e passerà lì la notte. Il gesto estremo di Antonio è il grido di dolore di un'intera comunità che non vuole più contare i propri morti. Domani alle 15:30 Agropoli scende in piazza: migliaia di cittadini e facebook