Elly Schlein | Meloni ha ignorato l’appello di Mattarella
Elly Schlein critica Giorgia Meloni per aver ignorato l’appello di Mattarella. La leader del centrosinistra denuncia che, dopo il discorso del Presidente, Meloni ha pubblicato un video in cui attacca i giudici, il terzo in pochi giorni. Schlein sottolinea come l’atteggiamento della premier contrasti con le parole del Capo dello Stato, che aveva chiesto rispetto e dialogo tra le istituzioni. La polemica si accende dopo le dichiarazioni pubbliche di Meloni.
«Il presidente della Repubblica ha fatto un discorso di altissimo profilo e speravo che il suo appello al reciproco rispetto delle istituzioni venisse ascoltato da tutti e invece qualche ora dopo Meloni ha fatto un altro video in cui attaccava i giudici, il terzo in pochi giorni, ignorando l’appello del capo dello Stato». A dirlo in un’intervista al Corriere della Sera è la segretaria del Pd, Elly Schlein. Se dovesse vincere il Sì al referendum, secondo la segretaria Dem, «sarebbe un problema per il Paese. Quello che è in gioco non è un referendum pro o contro il governo o la magistratura, ma sulla nostra idea di democrazia.🔗 Leggi su Open.online
