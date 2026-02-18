Meloni ignora l’appello di Mattarella e torna all’attacco | Dalla magistratura decisioni assurde

Giorgia Meloni ha respinto l’appello di Sergio Mattarella, accusando la magistratura di prendere decisioni “assurde”. La premier ha ribadito la sua posizione durante una conferenza stampa, criticando duramente alcune sentenze recenti. Nonostante le richieste di maggiore attenzione e rispetto istituzionale, Meloni ha scelto di continuare a commentare pubblicamente sulla giustizia. La tensione tra il governo e il Quirinale si fa sempre più evidente, con Meloni che difende le sue scelte senza appello. La situazione politica resta calda e incerta.

Non è bastato neanche l'appello del Colle. Anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella, viene ignorato da Giorgia Meloni. Che torna all'attacco della magistratura dopo l'appello del presidente della Repubblica di abbassare i toni. Ma a Meloni poco importa, tanto da dire che la decisione dei giudici di risarcire la nave Sea Watch "lascia senza parole". Prima il contesto: il Viminale, il ministero dei Trasporti e quello dell'Economia, insieme alla prefettura di Agrigento, dovranno risarcire 90mila euro all'ong tedesca Sea Watch per aver bloccato l'imbarcazione per il cosiddetto caso Rackete, sulla base di quanto deciso dal tribunale di Palermo.