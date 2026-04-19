si fingeva un addetto ai rifiuti per rubare alla piattaforma

La polizia locale ha portato a termine due interventi alla piattaforma ecologica, concentrandosi su episodi di furto. In particolare, alcuni individui si erano presentati come addetti ai rifiuti con l’intento di sottrarre materiali dalla piattaforma. Le operazioni sono avvenute nel pomeriggio e hanno coinvolto agenti di via Marsala, che hanno individuato e fermato i responsabili di queste azioni illecite.

I furbetti dei rifiuti. E furti alla piattaforma ecologica scoperti dalla polizia locale. L’altro pomeriggio gli uomini di via Marsala sono stati impegnati in due operazioni finalizzate alla contrasto degli illeciti in materia ambientale. La prima è stata condotta da una pattuglia dell’ufficio radiomobile. Durante un controllo a carico di un autocarro è emerso che nel cassone erano trasportati coppi per il tetto esausti. Il veicolo è stato portato a una pesa da cui è emersa la violazione per il trasporto in sovraccarico. Il conducente era privo poi del formulario rifiuti e non era iscritto all’albo dei gestori ambientali. Conseguentemente il veicolo è stato sequestrato e il suo conducente nonché l’aiutante sono stati denunciati.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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