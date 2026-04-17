Shopping a costo zero all' outlet | ladri scatenati a caccia di vestiti

A Valmontone, sei persone sono state arrestate dai carabinieri in due interventi distinti a seguito di furti di capi di abbigliamento presso un outlet. I ladri hanno cercato di sottrarre vestiti senza pagare, approfittando del flusso di clienti nel centro commerciale. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dei sospettati, che sono stati condotti in caserma per le indagini. Non si registrano altre persone coinvolte o feriti.

Ladri scatenati all'outlet a caccia di capi di abbigliamento. Furti che sono stati registrati a Valmontone dove sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato sei persone in due diversi interventi.Nel primo, i militari della stazione di Valmontone su segnalazione degli addetti alla sicurezza.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Dai ristoranti agli outlet di lusso: manolesta scatenati nel centro di Roma Rubavano vestiti firmati nell’outlet di Valmontone, fra i sei arrestati un uomo di 66 anniI carabinieri di Valmontone e Colleferro hanno collaborato con la vigilanza dell'outlet in un doppio blitz che ha portato a sei arresti per furto...