Ladri delle grandi firme in azione nella Tuscia abbigliamento di lusso in borse schermate
Una banda di ladri ha colpito diversi negozi nella zona della Tuscia, portando via abbigliamento di lusso e scarpe di marca. Hanno sottratto merce per un valore superiore ai 28 mila euro, scappando subito dopo aver preso la refurtiva. Le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di catturare i responsabili.
La coppia scovata in un albergo di Fiumicino, dove aveva trovato soggiorno, e portata in carcere: bottino da 28mila euro Scappavano dopo aver prelevato abiti costosi e scarpe da ginnastica di noti brand. Merce rubata in esercizi commerciali per un bottino di oltre 28mila euro. All'opera due ladri seriali, un 23enne e un 26enne, scovati in un hotel a Fiumicino. I due sono stati "pizzicati" alle 3 di domenica 8 febbraio. Gli agenti hanno fatto irruzione nell'albergo, cogliendoli di sorpresa nella stanza che avevano prenotato per soggiornare in zona. Proprio dalla struttura è scattato l'alert, segnalato dal portale "Alloggiati web", che ha indicato la presenza di due persone ricercate che avevano completato la procedura di check-in.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
I ladri sono entrati in azione nella notte nella zona industriale. Lo stabilimento produce per grandi marchi del lusso come Ferragamo e Cartier. Al vaglio i filmati della videosorveglianza. facebook
