Ladri delle grandi firme in azione nella Tuscia abbigliamento di lusso in borse schermate

Una banda di ladri ha colpito diversi negozi nella zona della Tuscia, portando via abbigliamento di lusso e scarpe di marca. Hanno sottratto merce per un valore superiore ai 28 mila euro, scappando subito dopo aver preso la refurtiva. Le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di catturare i responsabili.

La coppia scovata in un albergo di Fiumicino, dove aveva trovato soggiorno, e portata in carcere: bottino da 28mila euro Scappavano dopo aver prelevato abiti costosi e scarpe da ginnastica di noti brand. Merce rubata in esercizi commerciali per un bottino di oltre 28mila euro. All'opera due ladri seriali, un 23enne e un 26enne, scovati in un hotel a Fiumicino. I due sono stati "pizzicati" alle 3 di domenica 8 febbraio. Gli agenti hanno fatto irruzione nell'albergo, cogliendoli di sorpresa nella stanza che avevano prenotato per soggiornare in zona. Proprio dalla struttura è scattato l'alert, segnalato dal portale "Alloggiati web", che ha indicato la presenza di due persone ricercate che avevano completato la procedura di check-in.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondimenti su Tuscia Ladri

La notte scorsa un gruppo di ladri ha assaltato una pelletteria di lusso a Campi Bisenzio.

A Canicattì, i ladri sono tornati a colpire, questa volta in un negozio di abbigliamento.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Tuscia Ladri

Argomenti discussi: Abbigliamento e borse schermate: tutti i colpi dei ladri delle grandi firme; Furto con spaccata a Borgo San Lorenzo: colpita la profumeria Marionnaud.

Abbigliamento e borse schermate: tutti i colpi dei ladri delle grandi firmeScappavano dopo aver prelevato abiti costosi e scarpe da ginnastica di noti brand. Merce rubata in esercizi commerciali per un bottino di oltre 28mila euro. All'opera due ladri seriali, un 23enne e un ... romatoday.it

I ladri sono entrati in azione nella notte nella zona industriale. Lo stabilimento produce per grandi marchi del lusso come Ferragamo e Cartier. Al vaglio i filmati della videosorveglianza. facebook