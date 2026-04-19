Le tensioni nel Medio Oriente, con il rischio di blocchi nello Stretto di Hormuz, hanno portato a un aumento dei prezzi energetici. Nonostante l’inflazione, il mercato azionario italiano registra un rialzo significativo, con il FTSE MIB che sale grazie alle oscillazioni nel settore petrolifero. La situazione geopolitica sta influenzando i mercati finanziari e i prezzi delle materie prime in queste settimane.

La tensione geopolitica in Medio Oriente, con il rischio concreto di blocchi nello Stretto di Hormuz, ha innescato una nuova ondata di instabilità sui prezzi energetici proprio mentre i mercati cercavano un punto di equilibrio. Questo shock ha frammentato l’inflazione in due velocità: un indice headline che schizza verso l’alto a causa del petrolio e una componente core che mostra segnali di maggiore contenimento, creando un solco decisionale tra la Fed e la BCE che scuote le strategie di investimento globali. Dopo un inizio d’anno caratterizzato da ottimismo e dalla speranza di riduzioni dei tassi da parte delle banche centrali, la realtà di marzo ha ribaltato la narrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Shock petrolio e tensioni: il FTSE MIB vola nonostante l’inflazione

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