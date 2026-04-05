Durante la messa di Pasqua con la famiglia reale, Harriet Sperling ha attirato l'attenzione con un abito a pois e fiocchetti di colore fiordaliso. La futura sposa di Peter Phillips ha scelto un look vivace, mentre la sua futura suocera ha indossato un completo turchese. Sono state presenti diverse persone, tra cui Kate Middleton, che hanno assistito alla cerimonia e sfoggiato vari outfit eleganti.

Harriet Sperling è la novità di cui sentivamo il bisogno. Dopo l'addio di Meghan Markle che aveva movimentato con il suo stile le passerelle della Royal Family e dopo le tempeste che hanno travolto i già duchi di York e le loro figlie Beatrice e Eugenie, in raduni come questi l'attenzione era necessariamente rivolta a Kate Middleton e ai suoi look. Da quando è comparsa sulla scena nel 2024, la fidanzata del primo nipote della regina Elisabetta non ha mai sbagliato un colpo. Harriet Sperling maneggia con maestria silhouette, pattern e brand cari alle royals e li interpreta mettendoci il suo gusto personale. I suoi outfit risultano riusciti perché li indossa con naturalezza evidente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Harriet Sperling con fiocchetti e pois, una ventata d'aria fresca alla messa di Pasqua con la famiglia reale (e tutti i look delle presenti, Kate Middleton compresa)

Nuovo royal wedding in arrivo: Peter Phillips e Harriet Sperling annunciano la data del loro matrimonio, con il principe William e Kate Middleton fra gli invitatiL’annuncio è stato diffuso tramite una nota ufficiale, nella quale si precisa che entrambe le famiglie sono state informate congiuntamente.

Il principe William e Kate Middleton tornano alla messa di Pasqua a Windsor con la Royal Family. Grandi assenti le principesse Beatrice ed EugenieLa Pasqua a Windsor segna il ritorno pubblico della Royal Family con re Carlo III, i principi del Galles e i loro figli riuniti nella St.

Kate ha una rivale? Chi è Harriet Sperling, la fidanzata del nipote di Re Carlo apparsa a Wimbledon (che è già una icona di stile)L'hanno già definita la nuova Kate. Occhi puntati su Harriet Sperling, la fidanzata di Peter Phillips, figlio della princiessa Anna e nipote di Re Carlo. E' lei, secondo gli esperti reali, la nuova ... ilgazzettino.it

Harriet Sperling, chi è la nuova Kate Middleton: la fidanzata del nipote di Re Carlo apparsa a Wimbledon è già un'icona di stileMercoledì Peter e Harriet sono arrivati a Wimbledon nel celebre Royal box. La fidanzata del figlio 45enne della principessa Anna era elegantissima in uno splendido completo pastello. Un post condiviso ... leggo.it