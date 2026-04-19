Oggi si gioca un altro derby importante tra il Castelfidardo e la Vigor Senigallia, in una sfida che si inserisce nell’ultima partita casalinga della stagione regolare. Il tecnico della squadra di casa ha definito l’incontro come una sfida fondamentale, sottolineando l’importanza di ottenere un risultato positivo in questa occasione. La partita si svolge al campo Mancini, con le due formazioni pronte a confrontarsi in questa sfida che chiude un ciclo di incontri interni.

"Un’altra partita fondamentale" dice mister Stefano Cuccù. L’ennesima in questa stagione per il Castelfidardo che oggi ospita al Mancini la Vigor Senigallia per l’ultimo derby interno della stagione regolare. Una sfida tutta anconetana da provare a vincere. "La vogliamo vincere" tiene a precisare l’allenatore dei fidardensi che chiede ai propri giocatori "di affrontarla con motivazioni che devono essere di molto superiori rispetto a quelle della Vigor. Voglio uno straordinario impegno, ma anche determinazione e attenzione per tutta la partita". Anche se Gallo e compagni dovranno superare una Vigor che "è una squadra che gioca benissimo, che corre molto, che sa occupare gli spazi, quindi bisogna stare attenti ai loro fraseggi, alle loro incursioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sfida fondamentale. Un derby da vincere"

The Sunderland duo who were key to derby win and Newcastle's tactical error - #onthewhistle

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