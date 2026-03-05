Barbara Chichiarelli interpreta il ruolo di Pubblico ministero Anna Maria Pastori nella serie tv “Avvocato Ligas”, prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures. La serie, con Luca Argentero nel ruolo principale, sarà trasmessa in esclusiva su Sky Italia a partire dal 6 marzo 2026 su Sky Atlantic. L’attrice ha rilasciato un’intervista video in cui parla della sua partecipazione.

Lei e Ligas sono agli antipodi: lei PM battagliera dal piglio quasi militaresco, convinta della sua missione di accusatrice; Ligas tutto genio e sregolatezza, ma altrettanto convinto della sua missione di difensore. Eppure, proprio perche´ gli opposti si attraggono, tra loro c’e` sempre un’elettricita` particolare. “Avvocato Ligas” è un progetto che si ispira al romanzo “Un caso complicato per l’avvocato Ligas. Perdenti” scritto da Gianluca Ferraris. Nel cast, con Chichiarelli e Argentero troviamo anche: Marina Occhionero, Gaia Messerklinger, Flavio Furno e Mia Eustacchio. La regia è affidata a Fabio Paladini mentre alla scrittura hanno reso parte: Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Barbara Chichiarelli è la PM Pastori in “Avvocato Ligas”: “Mi attivo nella sfida ma non tutto è una sfida da vincere” – Intervista video

