Sanremo 2026 | Welo e Emigrato Italiano saranno la nuova sigla del Festival una sorpresa da Carlo Conti

Questa mattina è arrivata la novità: Welo, il rapper leccese classe 1999, sarà il nuovo artista dietro la sigla del Festival di Sanremo 2026. Il brano si chiamerà “Emigrato (Italiano)” e sarà la canzone di apertura dell’evento, una scelta sorprendente fatta da Carlo Conti. La notizia ha già fatto discutere tra gli appassionati, curiosi di ascoltare questa novità musicale che segnerà l’edizione di quest’anno.

Il Festival di Sanremo 2026 avrà una nuova sigla, "Emigrato (Italiano)", firmata dal rapper leccese Welo, classe 1999. La scelta è arrivata dopo una proposta a sorpresa di Carlo Conti, presentatore del Festival, a seguito della partecipazione di Welo a Sanremo Giovani lo scorso dicembre. Il brano, una rivisitazione di "Emigrato", sarà presentato ufficialmente il 24 febbraio, in apertura delle serate sanremesi. Welo, all'anagrafe Manuel Mariano, si è fatto conoscere nel panorama musicale italiano grazie al suo stile che mescola rap, sonorità urban e un forte legame con il territorio del Salento.

