Chi è Welo l’autore della sigla del Festival di Sanremo 2026 | la proposta di Carlo Conti e la modifica al testo così Emigrato è diventato il jingle

La voce di Manuel Mariano, in arte Welo, segnerà tutte le cinque serate del Festival di Sanremo 2026. Sarà la sua “Emigrato (Italiano) ” a fare da jingle a questa edizione. Lo scorso anno Carlo Conti aveva scelto “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte, canzone presentata per la gara dei Big, ma non selezionata dal direttore artistico. Il successo che aveva riscosso Gabry Ponte con la canzone lo aveva portato a partecipare al “San Marino Song Contest”, dove era stato insignito del ruolo di rappresentante del piccolo stato all’Eurovision. Il percorso che ha portato la canzone di Welo a diventare jingle ufficiale del Festival di Sanremo è stato però diverso. Il giovane cantante, classe 1999, ha partecipato infatti a Sanremo Giovani con la canzone “ Emigrato ”, giunta fino alla finale di “Sarà Sanremo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

