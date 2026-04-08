Salute della donna | una settimana di visite gratuite al Policlinico Federico II

Quest'anno, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli partecipa all'(H) Open Week, iniziativa promossa da Fondazione Onda ETS. Durante questa settimana, saranno offerte visite gratuite dedicate alla salute femminile. La collaborazione mira a sensibilizzare sull'importanza di controlli regolari e prevenzione, coinvolgendo donne di diverse età. L'iniziativa si svolge presso il Policlinico Federico II, con accesso libero e senza appuntamento, per favorire la partecipazione della popolazione.

Anche quest'anno l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli aderisce alla (H) Open Week promossa da Fondazione Onda ETS. L'appuntamento è da mercoledì 22 a mercoledì 29 aprile, sette giorni durante i quali saranno resi disponibili gratuitamente servizi clinici, diagnostici e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Giornata nazionale della salute della donna, una settimana di visite gratis all'IngrassiaUna settimana interamente dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione...

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Salute della donna, per una settimana visite ed esami gratuiti in oltre 250 ospedaliDal 22 al 29 aprile, in occasione dell'undicesima Giornata nazionale della salute della donna, torna la (H) Open Week sulla salute della donna, promossa da Fondazione Onda Ets. (ANSA) ... ansa.it

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Seduta in programma alle ore 9, al centro il Piano integrato di salute della SdS senese - facebook.com facebook

Senatore, mi dia retta. Prima di postare dia un colpo di telefono al Professor Orazio Schillaci, ministro della salute. Avete scelto un medico bravissimo, sono certo che lui le saprà spiegare perché quelle che scrive sono bugie pericolosissime per la salute degli i x.com