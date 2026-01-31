In molte case di riposo in Italia manca ancora spazio. Le liste d’attesa sono lunghe e le famiglie cercano di trovare soluzioni, spesso fuori regione, spendendo anche più di 5mila euro al mese. La situazione è diventata un’emergenza sociale, soprattutto per le persone più fragili.

Siamo in presenza di una vera emergenza sociale. La carenza di posti letto nelle case di riposo convenzionate, con tante persone in lista d’attesa, e la quasi impossibilità di trovare assistenti familiari o badanti porta le famiglie a indebitarsi in strutture, magari fuori provincia, con costi anche di oltre 5mila euro al mese. Questo il grido d’allarme di Nazzareno Tartufoli, presidente dell’associazione "L’Albero dei cuori Anteas" che, tra ottobre e gennaio, ha organizzato un percorso formativo, sviluppato in diversi incontri (l’ultimo il 24 gennaio), su come ripensare e riorganizzare l’assistenza agli anziani fragili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Case di riposo in affanno. Mancano i posti letto: "È un’emergenza sociale che ricade sui più fragili"

