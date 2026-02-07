La situazione all’ospedale di Torrette di Ancona è critica. Questa mattina sono stati ricoverati adulti nel reparto di cardiologia pediatrica, che normalmente accoglie bambini e giovani. I posti letto sono ormai saturi, e i pazienti adulti non trovano spazio negli altri reparti. La decisione di trasferirli in un’area pensata per i più piccoli mette in crisi l’organizzazione del nosocomio e solleva preoccupazioni tra i medici. La direzione dell’ospedale sta cercando soluzioni, ma la carenza di posti letto resta un problema urgente.

Ancona, 7 febbraio 2026 – Adulti ricoverati nel reparto di Cardiochirurgia Pediatrica. Succede all’ospedale di Torrette. In assenza di posti letto nei reparti dove i pazienti dovrebbero essere accolti, la direzione sanitaria ieri ha autorizzato l’apertura di due stanze di degenza, non utilizzate, per ricoverare chi era in attesa di un ricovero ed era stato sistemato momentaneamente in pronto soccorso. L’odissea di Franco malato di tumore, a terra per 8 ore senza barella. La moglie: “Poco personale e chi lavora lo fa correndo” "Una procedura normale – chiarisce Claudio Martini, direttore sanitario dell’azienda ospedaliero universitaria di Torrette – fatta anche altre volte quando mancano i posti e ci sono letti disponibili altrov e. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mancano i posti letto, i pazienti adulti ricoverati in cardiologia pediatrica

