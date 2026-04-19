Servizio civile in Trentino 103 posti per i giovani | domande al via

In Trentino è iniziata la possibilità per i giovani di presentare domanda per il servizio civile universale. Sono disponibili 103 posti distribuiti su 61 progetti, con le candidature aperte e scadenze che variano, ma non oltre il 12 del mese. La selezione riguarda i giovani interessati a impegnarsi in iniziative che coinvolgono diverse attività sul territorio provinciale.