Servizio civile in Trentino 103 posti per i giovani | domande al via
In Trentino è iniziata la possibilità per i giovani di presentare domanda per il servizio civile universale. Sono disponibili 103 posti distribuiti su 61 progetti, con le candidature aperte e scadenze che variano, ma non oltre il 12 del mese. La selezione riguarda i giovani interessati a impegnarsi in iniziative che coinvolgono diverse attività sul territorio provinciale.
Il Trentino apre le porte a oltre cento giovani pronti a mettersi in gioco. È ufficialmente partita una nuova finestra del servizio civile universale provinciale: 103 posti disponibili distribuiti su 61 progetti, con candidature già aperte e scadenze differenziate, ma comunque non oltre il 12.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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