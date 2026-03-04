Servizio civile 66 posti a Livorno per i giovani tra i 18 e i 28 anni | domande entro l' 8 aprile

Il Comune di Livorno ha annunciato che ci sono 66 posti disponibili nel servizio civile per giovani tra i 18 e i 28 anni. Le domande devono essere inviate entro l’8 aprile. La possibilità riguarda giovani interessati a partecipare a progetti di utilità sociale promossi dal dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. La selezione riguarda cittadini che desiderano iscriversi entro la scadenza indicata.

I progetti attivati dal Comune e finanziati dal ministero avranno una durata di 12 mesi, sarà corrisposto un assegno mensile di 519,47 euro Sessantasei posti nel servizio civile per i giovani tra i 18 e i 28 anni. È quanto ha ottenuto il Comune di Livorno dal dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Cinquanta di questi posti sono relativi a 5 progetti da svolgersi in Comune mentre altri 16 riguardano due progetti da svolgersi presso gli enti di accoglienzaa che hanno deciso di accreditarsi tramite il Comune, ovvero l'associazione Don Nesi e l'ufficio del giudice di pace del tribunale di Livorno.

