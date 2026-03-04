Servizio civile 66 posti a Livorno per i giovani tra i 18 e i 28 anni | domande entro l' 8 aprile

Il Comune di Livorno ha annunciato che ci sono 66 posti disponibili nel servizio civile per giovani tra i 18 e i 28 anni. Le domande devono essere inviate entro l’8 aprile. La possibilità riguarda giovani interessati a partecipare a progetti di utilità sociale promossi dal dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. La selezione riguarda cittadini che desiderano iscriversi entro la scadenza indicata.

I progetti attivati dal Comune e finanziati dal ministero avranno una durata di 12 mesi, sarà corrisposto un assegno mensile di 519,47 euro Sessantasei posti nel servizio civile per i giovani tra i 18 e i 28 anni. È quanto ha ottenuto il Comune di Livorno dal dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Cinquanta di questi posti sono relativi a 5 progetti da svolgersi in Comune mentre altri 16 riguardano due progetti da svolgersi presso gli enti di accoglienzaa che hanno deciso di accreditarsi tramite il Comune, ovvero l'associazione Don Nesi e l'ufficio del giudice di pace del tribunale di Livorno. Il... 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Servizio civile universale, domande entro l’8 aprile: 20 posti per il Comune di BeneventoTempo di lettura: 2 minuti Si comunica che è stato pubblicato sul portale istituzionale di ANCI Campania il Bando per il Servizio Civile Universale...

Leggi anche: Servizio civile universale, bando per quasi 66mila posti: domande entro l’8 aprile 2026. Requisiti e compenso

Una raccolta di contenuti su Servizio civile

Temi più discussi: Servizio Civile Universale a Livorno: bando aperto per 66 posti. Ecco come candidarsi; Servizio Civile a Livorno: finanziati 66 posti, domande entro mercoledì 8 aprile; Bando Servizio Civile Universale 2026: posti, durata, assegno mensile da 519 euro e come fare domanda; Servizio Civile, quasi 66 mila posti: come presentare la domanda.

Servizio Civile, Ministero finanzia progetti del Comune di Livorno per 66 postiIl Comune di Livorno ha ottenuto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (Ministero per lo Sport e i Giovani) il finanziamento di 50 posti di servizio civile relati ... livornopress.it

Servizio civile universale, ecco il bando: 66mila posti e candidature più sempliciPubblicato il nuovo bando ordinario 2026, con oltre 65mila posti disponibili in Italia e all’estero. I giovani tra i 18 e i 28 anni potranno candidarsi fino all'8 aprile, tramite identità digitale e p ... vita.it

Ho fatto domanda per Anpas. Qualcuno che ha svolto il Servizio civile presso questo ente, gli scorsi anni, saprebbe darmi qualche info in più su com’è l’ambiente, come gestiscono le cose, come vi siete trovati, turni, periodo di formazione, ecc.. Grazie - facebook.com facebook

Info Point a Santa Giusta, il bando del servizio civile x.com