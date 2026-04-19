Serie D | l’analisi del difensore-goleador in vista della gara al Franchi Il Montevarchi a Siena per l’impresa Cecconi | Pronti alla battaglia

La partita di Serie D tra Montevarchi e Siena si avvicina, con il difensore-goleador pronto a scendere in campo. La squadra toscana si prepara alla trasferta al Franchi, dove affronta una delle formazioni più in forma del torneo. Il difensore ha dichiarato che la squadra è in buona condizione e desidera mantenere l’imbattibilità, anche in trasferta. La sfida si preannuncia come un’occasione importante per entrambe le compagini.

di Giustino Bonci "Giocheremo in casa di una delle squadre più in forma del campionato ma anche noi stiamo molto bene e lo dimostra la lunga imbattibilità che intendiamo conservare anche al Franchi". Jacopo Cecconi, il difensore del senese doc e con trascorsi nelle giovanili della Robur non ha dubbi: il Siena, rigenerato dalla cura di un’icona bianconera come Gill Voria, è un duro ostacolo che mette a rischio il 12esimo risultato utile di fila dei rossoblù e, tuttavia, i ragazzi allenati da Simone Marmorini non tremano e oggi pomeriggio nel terzultimo turno in calendario non si sentono certo vittime predestinate: "Andremo là per fare la nostra partita – ha continuato il venticinquenne terzino arrivato la scorsa estate – bisognerà essere concreti per sfruttare a dovere le occasioni che i padroni di casa potranno concederci.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D: l’analisi del difensore-goleador in vista della gara al Franchi. Il Montevarchi a Siena per l’impresa. Cecconi: "Pronti alla battaglia» Notizie correlate Cecconi, il terzino-goleador: "Il Montevarchi è pronto"di Giustino Bonci Sarà che all’andata in quel funesto pomeriggio del 12 ottobre incappò nella sconfitta casalinga più pesante da decenni, un 4-0 al... Leggi anche: Ndicka ha le idee chiare in vista della Juve: «Speriamo di vincere, siamo pronti». La carica del difensore della Roma! Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: C’mon Eagles Serie B post Catanzaro-Modena, ospite il Responsabile del settore giovanile Massimo Bava; Potenza-Monopoli, trasferta vietata ai tifosi pugliesi; Round startup Italia 2026; PARTITA DI SERIE C POTENZA- MONOPOLI DEL 26 APRILE 2026. Tutta colpa delle serie TV facebook Serie A, Napoli-Lazio 0-2: colpaccio dei biancocelesti al Maradona x.com