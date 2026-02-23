Ndicka ha le idee chiare in vista della Juve | Speriamo di vincere siamo pronti La carica del difensore della Roma!
Ndicka ha espresso la sua determinazione in vista della sfida contro la Juventus, motivato dalla vittoria ottenuta contro la Cremonese. Il difensore della Roma ha dichiarato di essere pronto e di sperare di conquistare i tre punti, sottolineando l’importanza di mantenere alta la concentrazione. La squadra si prepara con entusiasmo, consapevole delle sfide che l’attendono nel prossimo incontro. La sfida tra i due club si avvicina rapidamente.
Ndicka, difensore della Roma, ha parlato così a DAZN dopo la vittoria contro la Cremonese del prossimo match con la Juventus. A DAZN dopo Roma Cremonese, Evan Ndicka ha parlato così verso la sfida di domenica prossima contro la Juventus all’Olimpico, cruciale per la lotta al quarto posto. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE MIGLIOR DIFESA DEL CAMPIONATO – «Facciamo un grande lavoro anche con Svilar, siamo contenti». JUVE E OBIETTIVO QUARTO POSTO – «Siamo pronti. Oggi abbiamo vinto, speriamo che facciamo lo stesso la prossima settimana contro la Juve». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
