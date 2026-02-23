Ndicka ha le idee chiare in vista della Juve | Speriamo di vincere siamo pronti La carica del difensore della Roma!

Ndicka ha espresso la sua determinazione in vista della sfida contro la Juventus, motivato dalla vittoria ottenuta contro la Cremonese. Il difensore della Roma ha dichiarato di essere pronto e di sperare di conquistare i tre punti, sottolineando l’importanza di mantenere alta la concentrazione. La squadra si prepara con entusiasmo, consapevole delle sfide che l’attendono nel prossimo incontro. La sfida tra i due club si avvicina rapidamente.

