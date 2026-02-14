Cecconi il terzino-goleador | Il Montevarchi è pronto

Cecconi, il terzino che ha segnato il suo primo gol stagionale, crede che il Montevarchi sia pronto a cambiare rotta. Dopo la pesante sconfitta di 4-0 subita in casa il 12 ottobre, il giocatore ha dedicato molte energie agli allenamenti, cercando di migliorare la propria forma e la coesione della squadra. Con questa determinazione, spera di aiutare il team a ottenere una vittoria domani ad Orvieto.

di Giustino Bonci Sarà che all'andata in quel funesto pomeriggio del 12 ottobre incappò nella sconfitta casalinga più pesante da decenni, un 4-0 al passivo duro da digerire, ma nell'intera settimana il ha mostrato un impegno speciale in allenamento, lasciando intendere che domani a Orvieto l'obiettivo farà di tutto per riscattarsi. Lo conferma Jacopo Cecconi, uno dei pilastri dello spogliatoio dell'Aquila e sempre presente dal primo all'ultimo minuto nei 23 turni di campionato disputati sin qui: "Ci aspetta un'altra partita determinante in chiave salvezza – afferma il venticinquenne terzino senese arrivato dal Poggibonsi e con trascorsi anche nelle giovanili della Robur, al Lornano Badesse, alla Sammaurese, allo Scandicci e al Figline – e in un torneo così livellato ogni gara va approcciata nella maniera giusta. Stamani consueta seduta di rifinitura degli aquilotti prima che l'allenatore dirami la lista dei convocati. E' favorevole ai rossoblù la tradizione recente in casa dei biancorossi, battuti sotto la ...