Domenica importante per il campionato di serie D nel girone E, con il Ghiviborgo che affronta il Seravezza in un derby decisivo. La squadra di casa si presenta al completo, mentre l’avversario, già qualificato ai play-off e attualmente quarto in classifica, si trova a una sola lunghezza dalla seconda posizione. La partita si gioca in un momento cruciale per entrambe le formazioni, con la lotta ai vertici della classifica ancora aperta.

Tempo di derby per il Ghiviborgo che, in una domenica molto delicata, ospita il Seravezza, avversario forte e strutturato, già ai play-off e autore di un gran bel campionato, attualmente al quarto posto, ma ad appena una lunghezza dalla piazza d’onore, alle spalle di un Grosseto promosso da tempo. Per i colchoneros obbligatorio raccogliere punti, per mantenere la zona play-out a debita distanza (ora a tre lunghezze) ed avvicinarsi alla salvezza. Cannarsa ha praticamente l’intero organico a disposizione, anche se alcuni non sono al meglio e si è lavorato soprattutto sull’aspetto mentale del gruppo, reduce dalla brutta sconfitta contro il San Donato Tavarnelle.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie "D» - Girone "E»: colchoneros al completo. Ghiviborgo-Seravezza. Un derby cruciale

Notizie correlate

Serie "D» - Girone "E»: colchoneros con tanti in dubbio. Ghiviborgo-Prato. Derby fondamentaleTerza partita in una settimana per il Ghiviborgo, dopo la sconfitta di Cannara ed il basilare successo interno con il Sansepolcro, che ha portato i...

Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo a Siena. Derby pieno di "ex»Con il morale alto ed una gran voglia di dare il giusto seguito alla bella vittoria casalinga di domenica scorsa, il Ghiviborgo affronta una...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Scheda squadra Ghiviborgo VDS; Serie D: domenica di fuoco per le lucchesi; Tau corsaro vince, Seravezza subisce il poker dal Siena -; Serie D, 32ª giornata al via di venerdì. Piacenza-Pro Sesto in diretta il 19 aprile su Vivo Azzurro Tv e YouTube LND.

Serie D: domenica di fuoco per le lucchesiGiornata cruciale nel Girone E per le formazioni locali, chiamate al riscatto dopo un turno amaro. Il Ghiviborgo ospita tra le mura amiche il Seravezza Pozzi a caccia di punti per il podio: un match a ... noitv.it

Serie D (girone E). Il Seravezza è a Foligno. Camaiore domani a SienaIn Serie D il campionato entra nel vivo quando siamo giunti alla 16ª giornata (penultima prima del giro di boa... In Serie D il campionato entra nel vivo quando siamo giunti alla 16ª giornata ... lanazione.it

Serie D: domenica di fuoco per le lucchesi Giornata cruciale nel Girone E per le formazioni locali, chiamate al riscatto dopo un turno amaro. Il Ghiviborgo ospita tra le mura amiche il Seravezza Pozzi a caccia di punti per il podio: un match ad alto rischio dove o facebook