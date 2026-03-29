Nel girone E della serie D, il Ghiviborgo affronta la terza partita in una settimana, dopo aver perso a Cannara e aver vinto in casa contro il Sansepolcro, portandosi a 36 punti. La squadra si presenta con alcuni giocatori in dubbio per il prossimo impegno, mentre il derby tra Ghiviborgo e Prato si prospetta come uno degli incontri più importanti della giornata.

Terza partita in una settimana per il Ghiviborgo, dopo la sconfitta di Cannara ed il basilare successo interno con il Sansepolcro, che ha portato i colchoneros a quota 36, a debita distanza dalla zona a rischio. A salire in Media Valle è il Prato, avversario forte e blasonato. E’ l’occasione giusta per dare continuità e mettere altro fieno in cascina sulla strada che porta alla salvezza diretta. "In pochi giorni – afferma il trainer Cannarsa – dobbiamo valutare principalmente le condizioni fisiche di alcuni, come Musatti e Ricci ad esempio, usciti anzitempo nel match di mercoledì per piccoli affaticamenti muscolari, ma come loro anche altri. Quindi, in base alle condizioni generali del gruppo, manderemo in campo la miglior formazione per cercare di conquistare un altro risultato positivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie "D» - Girone "E»: colchoneros con tanti in dubbio. Ghiviborgo-Prato. Derby fondamentale

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