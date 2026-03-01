Serie D - Girone E Ghiviborgo a Siena Derby pieno di ex

Il Ghiviborgo affronta il Siena nel girone E della serie D. La partita si svolge in un clima di entusiasmo, con molti ex calciatori in campo da entrambe le parti. I giocatori sono pronti a scendere in campo per cercare di conquistare i tre punti, dopo la recente vittoria casalinga che ha rafforzato la fiducia del team. La sfida si preannuncia intensa e piena di emozioni.

Con il morale alto ed una gran voglia di dare il giusto seguito alla bella vittoria casalinga di domenica scorsa, il Ghiviborgo affronta una trasferta da brividi, oltre che prestigiosa e molto difficile, sul campo del blasonato Siena, nobile decaduta che, dopo una brutta prima parte di stagione, è in netta crescita. La squadra della città del Palio infatti, sta vivendo un campionato a fasi alterne: pessimo in avvio, con una serie di sconfitte che hanno portato all’esonero di Tommaso Bellazzini (che sarebbe stato un "ex"), buono in questa fase, dato che i bianconeri del neotrainer Gill Voria sono reduci da un’importante serie di vittorie che hanno riportato la squadra in zona play-off. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

