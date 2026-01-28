Napoli-Chelsea ultima chiamata in Champions | formazioni diretta TV e calcoli playoff

Stasera al San Paolo si gioca l’ultima speranza di passare il turno in Champions League. Napoli e Chelsea si affrontano in una partita decisiva, con i partenopei che devono vincere per qualificarsi. La squadra di Conte sa che un risultato positivo può cambiare tutto, ma il Chelsea è pronto a mettere in campo tutta la sua esperienza. La partita sarà trasmessa in diretta e i tifosi sono in attesa di una sfida piena di tensione e adrenalina.

In Napoli-Chelsea, la squadra di Conte si gioca tutto nell'ottavo e ultimo turno della fase campionato di Champions League. Al Maradona arrivano i Blues in una sfida decisiva: ecco dove vedere il match in streaming, le probabili formazioni e tutte le combinazioni che possono portare gli azzurri ai play-off. La partita tra Napoli e Chelsea, valida per l'8ª giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League, sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video.Il match è visibile in streaming per tutti gli utenti in possesso di un abbonamento attivo al servizio. Per seguire la gara su smart TV, smartphone o tablet è necessario accedere all'app Prime Video.

