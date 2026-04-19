Salernitana-Picerno 2-1 pagelle Achik decisivo | vittoria sofferta e terzo posto agganciato Arena rischia

La partita tra Salernitana e Picerno si è conclusa con un risultato di 2-1, portando i tre punti alla squadra di casa. La gara è stata caratterizzata da momenti di sofferenza e rischi, con la formazione locale che ha trovato il gol decisivo nei minuti finali. Achik si è distinto come protagonista, contribuendo alla vittoria, mentre Arena ha rischiato l'espulsione. La vittoria permette alla squadra di salire al terzo posto in classifica.

Salernitana Picerno pagelle: vittoria pesante ma tra sofferenza e rischi. La Salernitana soffre, rischia la beffa, ma alla fine porta a casa tre punti pesantissimi. All’Arechi finisce 2-1 contro il Picerno, in una gara complicata, sporca, dove i granata non sempre brillano ma trovano il guizzo decisivo nel momento chiave. Dopo un primo tempo bloccato e con poche occasioni, la partita si accende nella ripresa. Lescano sblocca il risultato su sviluppi di palla inattiva, poi arriva il pari di Pugliese che gela lo stadio sfruttando un errore difensivo. Quando la beffa del pareggio sembra materializzarsi, e con il rischio concreto di perdere terreno in classifica, Cosmi pesca la carta giusta: Achik entra e decide la partita con un diagonale preciso in contropiede.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Salernitana-Picerno 2-1 pagelle, Achik decisivo: vittoria sofferta e terzo posto agganciato, Arena rischia Notizie correlate Pagelle Crotone-Salernitana 0-1: Achik firma il colpo granata allo Scida, Matino e Gyabuaa sugli scudiSalernitana corsara allo Scida: terzo posto riconquistato, ora testa al Team Altamura La Salernitana espugna lo Scida e conquista tre punti preziosi... Pagelle Salernitana-Altamura 2-1, corto muso e nervi: prova dai due volti per Lescano, Achik non si accendeVittoria in rimonta per i granata e terzo posto Una vittoria sporca, sofferta, tremendamente concreta. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dove vedere Salernitana-Picerno in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Salernitana-Picerno, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE; Salernitana-AZ Picerno in diretta, Serie C Live dal Arechi; E' il giorno di Salernitana-Picerno, prove generali di playoff: le probabili formazioni. Salernitana–Picerno 2-1: Lescano e Achik decisivi, granata terzi a 90’ dalla fine della regular seasonStampa La Salernitana batte il Picerno 2-1 allo stadio Arechi nella 37ª giornata del campionato di Lega Pro Girone C e si riprende la terza posizione in classifica, ora in coabitazione con il Cosenza ... salernonotizie.it Salernitana-Picerno 2-1: Lescano e Achik spingono i granata al terzo postoAncora un gol nel finale, ma questa volta non all’ultimo respiro come accaduto a Trapani, e la Salernitana di Cosmi si regala la vittoria contro il Picerno (2-1) e la riconquista ... ilmattino.it | STARTING XI #SalernitanaPicerno #avantibersagliera #salernitana #unitisivince - facebook.com facebook I convocati per Salernitana-AZ Picerno #SalernitanaPicerno #avantibersagliera #salernitana #unitisivince x.com