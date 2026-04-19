Serie C | perde ancora il Foggia pari Cerignola
Nel campionato di Serie C, il Foggia ha subito una sconfitta a Monopoli con un gol di Fall, mentre il Cerignola ha pareggiato in casa contro l’Altamura. Al Monterisi di Cerignola, i padroni di casa sono passati in vantaggio al 35’ grazie a Vitale, ma sono stati raggiunti nella ripresa da Nicolao. Questi risultati si aggiungono alle recenti difficoltà delle squadre coinvolte.
Perde ancora il Foggia: a Monopoli segna Fall Pareggio, invece, al Monterisi di Cerignola: padroni di casa in vantaggio sull’Altamura al 35’ con Vitale, ma raggiunti nella ripresa da Nicolao. Finisce 1-1. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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