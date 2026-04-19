Serie C | perde ancora il Foggia pari Cerignola

Nel campionato di Serie C, il Foggia ha subito una sconfitta a Monopoli con un gol di Fall, mentre il Cerignola ha pareggiato in casa contro l’Altamura. Al Monterisi di Cerignola, i padroni di casa sono passati in vantaggio al 35’ grazie a Vitale, ma sono stati raggiunti nella ripresa da Nicolao. Questi risultati si aggiungono alle recenti difficoltà delle squadre coinvolte.