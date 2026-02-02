Vittoria del Cerignola nel derby di Serie C | Foggia piegato allo stadio Zac con reti decisive di Vitale e D’Orazio

Il Cerignola ha battuto il Foggia nel derby di Serie C giocato allo stadio Zac. La squadra di casa ha vinto 3-1, con i gol decisivi di Vitale e D’Orazio. La vittoria cambia le cose in classifica e dà una bella spinta al Cerignola, mentre il Foggia si lecca le ferite. La partita è stata intensa, con i padroni di casa che sono riusciti a imporsi in un momento importante del campionato.

Il Cerignola si impone sul Foggia nello storico derby della Capitanata con un netto 3-1, conquistando una vittoria che pesa non solo sul campo ma anche sulle sorti del campionato di Serie C. La partita, disputata allo stadio "Zac" di Foggia domenica 1 febbraio 2026, ha visto i padroni di casa soccombere sotto i colpi di un Audace Cerignola scatenato, che ha dominato per ampiezza di gioco e precisione nei momenti decisivi. Il punteggio finale, frutto di un primo tempo equilibrato ma segnato da una rete di troppo per i padroni di casa, è stato definitivamente deciso nella ripresa, quando il Cerignola ha colpito con ferocia.

