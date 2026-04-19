SERIE C Giugliano-Benevento | la diretta testuale

Al “De Cristofaro” si svolge la partita tra Giugliano e Benevento, valida per la 37esima giornata del campionato di Serie C. La sfida vede in campo due squadre con numeri distinti: il Giugliano con 35 punti, il Benevento con 80. Questa è la penultima giornata di campionato e il match viene seguito in diretta testuale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Giugliano (35) e Benevento (80) si affrontano al “De Cristofaro” nella 37esima giornata, penultima di campionato. I giallorossi da due settimane hanno avuto la matematica certezza di essere promossi mentre la squadra di mister Di Napoli è alla ricerca di punti per blindare la salvezza. Tabellino Giugliano-Benevento (ore 20:30) Giugliano (3-4-2-1): Greco; D’Avino, Caldore, Justiniano; Zammarini, Cester, Broh, Vaglica; Murilo, Balde; Ogunseye. A disp.: Bolletta, Santarelli, Panico, Bozza, La Vardera, De Rosa, Minei, Peluso, Cuomo, Giordano, Caiazza, Volpe, D’Agostino, Prado. All.: Tatomir (squalificato Di Napoli ) Benevento (4-2-3-1): Esposito; Romano, Scognamillo, Saio, Celia; Kouan, Prisco; Della Morte, Tumminello, Carfora; Mignani.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - SERIE C/ Giugliano-Benevento: la diretta testuale Notizie correlate SERIE C/ Trapani-Benevento: la diretta testualeTempo di lettura: < 1 minutoTrapani (25) e Benevento (57) si affrontano nel 26esimo turno di campionato. SERIE C/ Benevento-Latina: la diretta testualeTempo di lettura: < 1 minuto Floro Flores cambia alcuni interpreti per la sfida contro i pontini. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: SERIE C SKY WIFI, GIUGLIANO-BENEVENTO: DIRIGE ENRICO GEMELLI; Serie C, Giugliano-Benevento: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV; Giugliano-Benevento in diretta, Serie C Live dal Alberto De Cristofaro; Calendario Giugliano - Serie C Girone C Italia. Giugliano-Benevento, Ogunseye e Carfora dal 1'. Le formazioni ufficialiSono appena giunte le formazioni ufficiali di Giugliano-Benevento, gara valevole per la trentasettesima giornata del girone C di Serie C Sky Wifi. 3-4-2-1 per i tigrotti, padroni di casa, ... tuttoc.com Diretta Giugliano Benevento | Streaming video: gialloblù vogliono evitare i playout (Serie C, 19 aprile 2026)Le informazioni sulla diretta Giugliano Benevento, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale ... ilsussidiario.net Giugliano-Benevento, in panchina il giuglianese Michele Cerqua facebook