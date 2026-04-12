Serie D Folgore Caratese slitta la festa promozione Lo Monaco risponde a Biondini | 1-1 con l’Oltrepò

Era tutto pronto per celebrare la promozione in serie C della Folgore Caratese, ma la partita contro l’Oltrepò si è conclusa con un pareggio per 1-1. La sfida si è svolta ieri sera allo Sportitalia Village e ha visto lo Monaco rispondere a Biondini con un gol che ha mantenuto in vita le speranze di promozione della squadra ospite. La festa, quindi, è stata rimandata.

Oltrepò guastafeste. Era tutto pronto ieri sera allo Sportitalia Village per festeggiare la promozione in serie C della Folgore Caratese, ma non si era fatto i conti con l’orgoglio della formazione pavese: 1-1. In 1.500 accorsi allo stadio, anche Moreno Torricelli e Adriano Galliani. Festa semplicemente rimandata magari già a oggi pomeriggio quando il ChievoVerona dovrà necessariamente vincere a Venegono contro la Varesina per tenere il campionato aperto un’altra settimana. Fin dalle prime battute locali contratti, ospiti che spingono ma l’occasione più ghiotta è per i padroni di casa al 32’. Forchignone si guadagna un rigore dubbio – leggerissima tocco di Raso - e Castellano dagli undici metri incrocia col mancino, ma l’ottimo Leoni respinge il penalty.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Serie D. Folgore Caratese, slitta la festa promozione. Lo Monaco risponde a Biondini: 1-1 con l’Oltrepò Regina della D. La Folgore Caratese s’illumina... di nuovo viaggiando veloce verso la promozioneContinua inarrestabile la corsa-promozione della Folgore Caratese assoluta dominatrice del girone B della serie D. Leggi anche: Folgore, beffa nel finale. L’Oltrepò annulla la festa