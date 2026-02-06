Serie B Matteo Marangon é un nuovo giocatore della Viola Redel Reggio Calabria

Reggio Calabria, Matteo Marangon si unisce alla Redel Viola. La società neroarancio ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del nuovo giocatore, che ora si prepara a iniziare la sua avventura in Serie B. La firma sul contratto è stata comunicata tramite il sito ufficiale, segnando un passo importante per la squadra in vista della nuova stagione.

Matteo Marangon è un nuovo giocatore della Redel Viola Reggio Calabria. L'arrivo del nuovo innesto è stato comunicato sul sito ufficiale dalla società neroarancio.Reduce dalla prima parte di campionato disputata con la canotta degli Svincolati Milazzo, nella scorsa stagione ha giocato con il.

