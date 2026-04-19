Dopo la ventinovesima giornata della Serie B Interregionale, Girone F, la Redel Viola si trova in testa alla classifica e si prepara a sfidare la Matera. La squadra ha accumulato punti importanti e si avvicina alla fase finale della stagione con buone possibilità di qualificazione ai Play Off. La competizione tra le squadre del girone prosegue con sfide che determinano le posizioni in vista delle ultime giornate.

La corsa ai Play Off della Serie B Interregionale, Girone F, ha raggiunto un punto di non ritorno dopo la ventinovesima giornata di campionato. La Redel Viola ha riconquistato la vetta della classifica superando l’Adria Bari con un punteggio netto di 110-70, pareggiando il primato con la Virtus Matera che attualmente segna 40 punti. Tutto si deciderà il prossimo 26 aprile, quando le squadre affronteranno l’ultimo turno decisivo per definire la griglia di accoppiamenti con i protagonisti del Girone E. Equilibri matematici e scenari per la griglia Play Off. Il competitivo si è infiammato a seguito dei risultati odierni, lasciando la classifica in uno stato di estrema tensione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie B Interregionale: la Redel Viola vola e sfida la Matera

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