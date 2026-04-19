Serie A un altro club in mani americane? Deutsche Bank al lavoro

Un possibile cambiamento tra le proprietà di una squadra di Serie A fa notizia, con l’interesse di investitori statunitensi a entrare nel massimo campionato italiano. Attualmente, undici club su venti sono di proprietà di società straniere, e nelle ultime settimane si sono intensificati i contatti tra la proprietà di un’altra squadra e un fondo d’investimento americano. Le trattative sono ancora in corso, ma il coinvolgimento di un istituto bancario tedesco nel processo è stato confermato.

A queste nove potrebbe presto aggiungersi la Cremonese dell’imprenditore siderurgico Giovanni Arvedi. Secondo ‘Il Sole 24 Ore’, infatti, il club lombardo è finito nel mirino di investitori americani. Uno di questi risulta essere Jamie Welch, ex banker di Credit Suisse che già provò a prendere il Lecco. Sul dossier Cremonese starebbe lavorando Deutsche Bank, la quale fece da intermediario già alla cessione del Verona di Setti al fondo texano Presidio Investors. Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 1010! Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana? Simone Pafundi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana (ultimi 110 anni): ha debuttato l'16 novembre 2022 contro l'Albania a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Serie A, un altro club in mani americane? “Deutsche Bank al lavoro” True Crime Victims | DRAMA | Full Movie in English Notizie correlate Deutsche Bank: blitz e perquisizioni. Sospetto riciclaggio. Indagini collegate al russo AbramovichFRANCOFORTE – Gli agenti dell’Anticrimine federale tedesco hanno eseguito un blitz alla Deutsche Bank, con perquisizioni nella sede centrale a... Deutsche Bank ancora nei guai: dalle accuse di riciclaggio al ‘caso Epstein’Le perquisizioni odierne nelle sedi di Francoforte e Berlino per sospetto riciclaggio riportano Deutsche Bank sotto i riflettori delle autorità. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Deutsche Bank: premio aziendale 2025; Deutsche Bank, sale il premio per i dipendenti; Deutsche Bank Research prevede un avvio vigoroso per Porsche AG nel 2026; Una Serie A sempre più a stelle e strisce: un altro club è finito nel mirino di investitori USA. Un altro scandalo per Deutsche BankLa banca indagata per riciclaggio sulla base dei Panama Papers. Perquisita la sede di Francoforte. Dipendenti dell’istituto avrebbero aiutato a creare società in paradisi fiscali. Il titolo cede il ... milanofinanza.it Cremonese in vendita Deutsche Bank al lavoro sul dossier: interesse dagli USA per il club di Arvedi x.com La primavera è alle porte. Quale momento migliore per far fiorire i tuoi progetti Realizzali con i prestiti Deutsche Bank Easy. Scopri di più sul nostro sito. www.dbeasy.it #deutschebank #deutschebankitalia #prestitisumisura #comunicazionedimarketing facebook