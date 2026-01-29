Deutsche Bank | blitz e perquisizioni Sospetto riciclaggio Indagini collegate al russo Abramovich

Da firenzepost.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agenti tedeschi dell'Anticrimine hanno fatto irruzione nella sede centrale di Francoforte e in una filiale di Berlino. Le operazioni sono parte di un’indagine su un possibile riciclaggio di denaro collegato a un caso legato a Roman Abramovich. La banca sta collaborando con le autorità, che cercano di fare chiarezza su alcune transazioni sospette.

FRANCOFORTE – Gli agenti dell’Anticrimine federale tedesco hanno eseguito un blitz alla Deutsche Bank, con perquisizioni nella sede centrale a Francoforte e in una filiale di Berlino. Lo scrive der Spiegel sul suo portale. Le indagini portate avanti dalla procura di Francoforte riguardano “responsabili e dipendenti, per ora ignoti, dell’istituto” sospettati di riciclaggio di denaro. Le perquisizioni puntano ad aziende collegate all’oligarca russo Roman Abramovich, dal 2022 nella lista delle sanzioni dell’Unione europea a causa dei suoi stretti legami con il presidente russo Vladimir Putin. In particolare, secondo il quotidiano Sueddeutsche Zeitung, la Deutsche Bank avrebbe segnalato con ritardo alle autorità uno o più casi di sospetto riciclaggio di denaro riguardanti società dell’oligarca. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

deutsche bank blitz e perquisizioni sospetto riciclaggio indagini collegate al russo abramovich

© Firenzepost.it - Deutsche Bank: blitz e perquisizioni. Sospetto riciclaggio. Indagini collegate al russo Abramovich

Approfondimenti su Deutsche Bank Frankfurt

Deutsche Bank, media: “Perquisizioni per sospetto riciclaggio, indagini collegate ad Abramovich”

La Deutsche Bank è sotto i riflettori di nuovo.

Perquisizioni alla Deutsche Bank per riciclaggio di denaro: indagini collegate a Roman Abramovich

Gli agenti della procura stanno perquisendo gli uffici centrali della Deutsche Bank a Francoforte.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Deutsche Bank Frankfurt

Argomenti discussi: Avanti Amplifon e Saipem. Tim e Bper in coda al listino; Perquisizioni alla Deutsche Bank a Francoforte e Berlino; Ghiaccio, il paesaggio brinato lascia a bocca aperta i turisti: Tutto sembra magico, è bellissimo VIDEO; Patto Italia-Germania, l’ambizione europea.

deutsche bank blitz ePerquisizioni alla Deutsche Bank a Francoforte e BerlinoGli agenti dell'Anticrimine federale tedesco hanno eseguito stamani un blitz alla Deutsche Bank, con perquisizioni nella sede centrale a Francoforte e in una filiale di Berlino. Lo scrive der Spiegel ... ansa.it

deutsche bank blitz ePerquisizioni alla Deutsche Bank: indagini su presunto riciclaggio legato a Roman AbramovichBlitz dell’Anticrimine federale tedesco negli uffici Deutsche Bank di Francoforte e Berlino. L’inchiesta della Procura riguarda possibili omissioni nelle segnalazioni su operazioni riconducibili a Rom ... panorama.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.