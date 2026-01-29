Gli agenti tedeschi dell'Anticrimine hanno fatto irruzione nella sede centrale di Francoforte e in una filiale di Berlino. Le operazioni sono parte di un’indagine su un possibile riciclaggio di denaro collegato a un caso legato a Roman Abramovich. La banca sta collaborando con le autorità, che cercano di fare chiarezza su alcune transazioni sospette.

FRANCOFORTE – Gli agenti dell’Anticrimine federale tedesco hanno eseguito un blitz alla Deutsche Bank, con perquisizioni nella sede centrale a Francoforte e in una filiale di Berlino. Lo scrive der Spiegel sul suo portale. Le indagini portate avanti dalla procura di Francoforte riguardano “responsabili e dipendenti, per ora ignoti, dell’istituto” sospettati di riciclaggio di denaro. Le perquisizioni puntano ad aziende collegate all’oligarca russo Roman Abramovich, dal 2022 nella lista delle sanzioni dell’Unione europea a causa dei suoi stretti legami con il presidente russo Vladimir Putin. In particolare, secondo il quotidiano Sueddeutsche Zeitung, la Deutsche Bank avrebbe segnalato con ritardo alle autorità uno o più casi di sospetto riciclaggio di denaro riguardanti società dell’oligarca. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Deutsche Bank: blitz e perquisizioni. Sospetto riciclaggio. Indagini collegate al russo Abramovich

Approfondimenti su Deutsche Bank Frankfurt

La Deutsche Bank è sotto i riflettori di nuovo.

Gli agenti della procura stanno perquisendo gli uffici centrali della Deutsche Bank a Francoforte.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Deutsche Bank Frankfurt

Argomenti discussi: Avanti Amplifon e Saipem. Tim e Bper in coda al listino; Perquisizioni alla Deutsche Bank a Francoforte e Berlino; Ghiaccio, il paesaggio brinato lascia a bocca aperta i turisti: Tutto sembra magico, è bellissimo VIDEO; Patto Italia-Germania, l’ambizione europea.

Perquisizioni alla Deutsche Bank a Francoforte e BerlinoGli agenti dell'Anticrimine federale tedesco hanno eseguito stamani un blitz alla Deutsche Bank, con perquisizioni nella sede centrale a Francoforte e in una filiale di Berlino. Lo scrive der Spiegel ... ansa.it

Perquisizioni alla Deutsche Bank: indagini su presunto riciclaggio legato a Roman AbramovichBlitz dell’Anticrimine federale tedesco negli uffici Deutsche Bank di Francoforte e Berlino. L’inchiesta della Procura riguarda possibili omissioni nelle segnalazioni su operazioni riconducibili a Rom ... panorama.it

Dalle prime ore di mercoledì 28 gennaio la polizia federale tedesca ha avviato una serie di perquisizioni che hanno coinvolto la sede centrale di Deutsche Bank. Agenti in borghese hanno eseguito i controlli su mandato della procura di Francoforte, con l'obiett - facebook.com facebook

Perquisizioni nelle sedi della Deutsche Bank per sospetto riciclaggio di denaro, indagine collegata ad Abramovich x.com