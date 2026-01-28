Deutsche Bank ancora nei guai | dalle accuse di riciclaggio al ‘caso Epstein’

Questa mattina le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nelle sedi di Francoforte e Berlino della Deutsche Bank. Le perquisizioni sono avvenute nell’ambito di un’indagine per sospetto riciclaggio. La banca tedesca si trova di nuovo sotto accusa, questa volta per accuse che rischiano di mettere in crisi la sua reputazione. Le autorità vogliono fare luce su eventuali illeciti legati a operazioni finanziarie sospette. La situazione resta molto tesa, e la Deutsche Bank si trova sotto pressione.

Le perquisizioni odierne nelle sedi di Francoforte e Berlino per sospetto riciclaggio riportano Deutsche Bank sotto i riflettori delle autorità. Non è la prima volta che la maggiore banca tedesca finisce nel mirino degli organismi di controllo: negli ultimi quindici anni l’istituto è stato coinvolto in una lunga serie di scandali, in particolare per gravi carenze nei controlli antiriciclaggio, che hanno portato a sanzioni miliardarie. Di seguito alcuni dei casi principali. Perquisizioni per sospetto riciclaggio. Il 28 gennaio 2026 la Procura di Francoforte ha disposto perquisizioni nella sede centrale di Deutsche Bank e in uffici a Berlino nell’ambito di un’indagine per riciclaggio di denaro che sarebbe collegata all’oligarca russo Roman Abramovich. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Questa mattina, circa trenta agenti in borghese della Polizia federale tedesca hanno fatto irruzione nella sede di Deutsche Bank a Francoforte.

La polizia ha perquisito gli uffici della Deutsche Bank a Francoforte e una filiale di Berlino.

