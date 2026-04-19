Serie A Pisa-Genoa 1-2 | Colombo di rigore fa esultare il Grifone

Nel match di Serie A tra Pisa e Genoa, il Genoa ha ottenuto una vittoria per 2-1 in trasferta. Colombo ha segnato un rigore che ha portato in vantaggio il Grifone, mentre il Pisa ha accorciato le distanze con un altro gol. La vittoria permette al Genoa di consolidare la posizione in classifica, avvicinandosi alla salvezza.

Il Genoa batte il Pisa in trasferta a compie un ulteriore passo verso una salvezza ormai a portata di mano. Per gli uomini di Daniele De Rossi si è trattato di una vittoria in rimonta. Al 19’, infatti, Canestrelli porta in vantaggio i toscani. Ekathor pareggia i conti al 41’, mentre al 55’ Colombo sigla il gol della vittoria per i liguri, che si portano a 33. Il Pisa resta a 18, a un passo dalla retrocessione. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Pisa-Genoa 1-2: Colombo di rigore fa esultare il Grifone Notizie correlate Diretta gol Serie A LIVE: Pisa Genoa 1-2, Colombo porta avanti il Grifone dal dischettoMercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di…Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia. Diretta gol Serie A: Genoa Napoli 1-0, Grifone subito avanti su rigoreYildiz Juve, l’ufficialità del rinnovo arriva in conferenza stampa! Le parole del talento turco Mercato Inter, pericolo scippo per Aleksandar... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pisa-Genoa, le probabili formazioni della partita di Serie A; Pisa-Genoa: probabili formazioni e statistiche; Pronostico Pisa-Genoa quote della 33ª giornata di Serie A; O vince o perde: a Pisa arriva un Genoa che da due mesi non conosce mezze misure. I motivi. Pisa-Genoa 1-2: De Rossi a un passo dalla salvezza, Hiljemark scivola verso la Serie BAlla Cetilar Arena il Grifone si impone in rimonta dopo il gol toscano di Canestrelli: a segno Ekhator e Colombo su rigore ... corrieredellosport.it Serie A, Pisa-Genoa 1-2: Colombo porta De Rossi ad un passo dalla salvezzaEra un match point, come aveva sottolineato De Rossi in conferenza stampa. E l’ex tecnico giallorosso non lo ha sprecato: il suo Genoa supera di misura il Pisa e si avvicina sempre di più alla ... forzaroma.info Remontada y victoria del Genoa en Pisa #PisaGenoa 1-2 x.com Il Genoa vince in rimonta a Pisa! #PisaGenoa #SerieAEnilive facebook