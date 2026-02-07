Il Genoa passa subito in vantaggio contro il Napoli grazie a un rigore realizzato nei primi minuti. La partita, valida per la 24esima giornata di Serie A, si gioca sotto gli occhi di molti tifosi che seguono in diretta gli aggiornamenti. Il Grifone, in casa, si mette subito in mostra con un’azione decisa, mentre i partenopei cercano di reagire senza riuscire a pareggiare. La sfida prosegue con ritmo intenso e colpi di scena.

Yildiz Juve, l’ufficialità del rinnovo arriva in conferenza stampa! Le parole del talento turco Mercato Inter, pericolo scippo per Aleksandar Stankovic: le big europee sono pronte a contenderselo! Messi in Arabia Saudita! No, non è Lionel.La curiosa storia che arriva dalla Francia, ecco cosa è successo Meret a Dazn: «Marassi campo ostico. Ho già vissuto momenti di alternanza, farò di tutto per.» Conte prima di Genoa Napoli: «Voglio vedere la reazione della squadra all’infortunio di Di Lorenzo. De Rossi un predestinato! Ecco come sta Lukaku» De Rossi a Dazn: «Emozionante sfidare mostri sacri come Conte, ecco cosa vogliamo fare oggi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A: Genoa Napoli 1-0, Grifone subito avanti su rigore

Approfondimenti su Genoa Napoli

La Lazio vince 3-2 contro il Genoa all’ultimo secondo.

Segui in tempo reale la diretta della Serie A, con il match Udinese-Genoa, deciso da un rigore di Malinovskyi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Genoa Napoli

Argomenti discussi: Tutto il calcio in Diretta!; Bologna - Milan (0-3) Serie A 2025; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Serie A, 24° turno: chance Inter per allungare, la Juve cerca riscatto.

LIVE - Genoa-Napoli: 0-0Serie A, Genoa-Napoli, 24° giornata: diretta live, con formazioni ufficiali e risultato aggiornato, su AreaNapoli.it. areanapoli.it

Parma-Juventus 1-4, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Bremer, gol di McKennie e David, autogol di Cambiaso, gli highlightsLa diretta live di Parma-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Serie A, in campo Genoa-Napoli: azzurri a caccia di punti per rimanere in zona Champions Alle 20.45 Fiorentina-Torino, la Viola cerca punti salvezza contro i granata di Baroni. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/c facebook

Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali #SkySport #SkySerieA x.com