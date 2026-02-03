Bologna-Milan oggi in Serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Questa sera alle 20, Bologna e Milan si affrontano allo Stadio Renato Dall’Ara per l’ultimo match della 23a giornata di Serie A. È una partita importante per entrambe le squadre, che cercano punti per migliorare la loro posizione in classifica. Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri si preparano a guidare i loro team in un match che promette emozioni e battaglie in campo.

Bologna-Milan oggi chiude la 23a giornata di Serie A. Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri si sfidano allo Stadio Renato Dall’Ara, alle ore 20.45, entrambi con l’obiettivo di portare a casa tre punti preziosi in ottica classifica. I rossoneri hanno l’obiettivo di accorciare le distanze con l’ Inter (prima in classifica a quota 55 punti) ed evitare che la squadra di Cristian Chivu inizi la fuga verso lo Scudetto. Dall’altra i rossoblù devono risalire la china migliorando l’attuale 10° posto con 30 punti. Il Milan arriva a questa sfida dopo tre pareggi e due vittorie nelle ultime cinque partite (per un totale di nove punti). 🔗 Leggi su Lapresse.it

Approfondimenti su Bologna Milan

