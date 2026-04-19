Serie A | McTominay Hojlund e Malen trovano maggiore facilità nel campionato italiano

Nel campionato di Serie A, alcuni giocatori provenienti da altri paesi hanno riscontrato una maggiore facilità nel trovare spazio e adattarsi al ritmo della competizione. Tra questi, tre calciatori sono stati oggetto di attenzione: uno si è trasferito da una squadra britannica, mentre gli altri sono approdati dal campionato olandese. Le loro prestazioni hanno attirato l'interesse di addetti ai lavori e tifosi, segnando un nuovo capitolo nelle loro carriere.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Serie A si sta rivelando un terreno fertile per giocatori talentuosi, e Scott McTominay rappresenta perfettamente questa nuova realtà. Dopo un periodo di incertezze al Manchester United, il centrocampista scozzese ha trovato la sua dimensione nel campionato italiano. Il passaggio dalla Premier League a un campionato con diverse dinamiche ha facilitato il suo adattamento, permettendogli di esprimere al meglio le sue abilità. McTominay sta brillando per la sua capacità di recuperare palloni e fare da collegamento tra difesa e attacco.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Serie A: McTominay, Hojlund e Malen trovano maggiore facilità nel campionato italiano. Notizie correlate Leggi anche: McTominay e Hojlund nel Team of the Season di FC26 Doppia vittoria per Gas Sales Bluenergy Sitting Volley nel quarto concentramento del Campionato Italiano di Serie A1 maschileDomenica da incorniciare per Gas Sales Bluenergy Sitting Volley, protagonista assoluta del quarto concentramento di campionato, concluso con due... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Serie A, Parma-Napoli 1-1: McTominay replica a Strefezza; De Bruyne e Hojlund a caccia di record: non c'è solo McTominay a inseguire i top d'Europa nel Napoli; Serie A, Parma-Napoli 1-1: McTominay evita la sconfitta a Conte, l’Inter può scappare; Napoli-Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie A. McTominay e Hojlund nel Team of the Season di FC26ForzAzzurri.net - McTominay e Hojlund nel Team of the Season di FC26 C’è anche un po’ di Napoli nel Team of the Season di Serie A su EA Sports FC26. A entrare nella ... forzazzurri.net Napoli-Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie ANapoli e Lazio si sfidano nella 33^ giornata, sabato 18 aprile alle 18 allo stadio Maradona. Conte con De Bruyne e Alisson alle spalle di Hojlund. Sarri - con tre dubbi di formazione - rilancia Zaccag ... sport.sky.it Serie A, Roma-Atalanta 1-1: giallorossi quinti con il Como a -2 dalla Champions Napoli-Lazio 0-2: gli azzurri cedono ancora Udinese-Parma 0-1: ducali quasi salvi. Ieri Inter-Cagliari 3-0: la capolista allunga in vetta. Sassuolo-Como 2-1: lariani fuori Champions facebook Serie A, Napoli-Lazio 0-2: colpaccio dei biancocelesti al Maradona x.com