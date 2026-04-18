Nel Team of the Season di FC26 sono stati inclusi i giocatori McTominay e Hojlund. La formazione si basa sulle prestazioni della stagione di Serie A e comprende anche elementi legati al Napoli. L'articolo dedicato a questa selezione è pubblicato da ForzAzzurri.

C’è anche un po’ di Napoli nel Team of the Season di Serie A su EA Sports FC26. A entrare nella selezione speciale del videogioco sono stati Scott McTominay e Rasmus Hojlund, scelti tra i protagonisti dell’ultima stagione e premiati con carte potenziate. Per entrambi si tratta di un riconoscimento che riflette il rendimento avuto in campionato. I due azzurri hanno avuto un peso importante nel cammino che ha portato il Napoli al titolo, chiudendo la Serie A con 8 gol nel caso di McTominay e 10 per Hojlund. Il club ha voluto valorizzare subito questo traguardo anche sui social. Il Napoli ha infatti dedicato contenuti specifici ai due giocatori, celebrando la loro presenza nel Team of the Season e rilanciando il risultato anche fuori dal campo, dentro uno spazio che oggi ha un impatto sempre più forte nell’immaginario calcistico.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - McTominay e Hojlund nel Team of the Season di FC26

Cosa Succede Se SVINCOLI Tutto Il NAPOLI su FC 26

Notizie correlate

Conte riparte dagli intoccabili: Hojlund, McTominay e Di Lorenzo i tre punti fermiSe per caso cercate l’Aleksej Stachanov del calcio, cercate pure nel Napoli, ce ne sono almeno tre: sono uomini consegnati a qualsiasi sforzo...

LIVE Napoli-Chelsea McTominay e Hojlund per centrare i playoffLa partita tra Napoli e Chelsea sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Parma-Napoli, probabili formazioni. Torna Hojlund: parte l'assalto; Ci può stare, ma noi…. L’Inter è a +9 ma McTominay non molla: la frase che carica i tifosi del Napoli; Parma 1-1 Napoli: speranze Scudetto frenate per Conte nonostante il pari di McTominay; Parma Napoli 1-1: Strefezza lampo, pareggia McTominay al Tardini.

De Bruyne e Hojlund a caccia di record: non c'è solo McTominay a inseguire i top d'Europa nel NapoliNon è solo McTominay a inseguire un gol e un primato personale: oggi contro la Lazio anche De Bruyne continuerà ad andare a caccia della centesima rete nei cinque campionati top d’Europa, eguagliando ... msn.com

Serie A, SSC Napoli su FC26: McTominay e Hojlund nel Team of the SeasonUn riconoscimento importante per entrambi gli azzurri, protagonisti della stagione dei campioni d'Italia con rispettivamente 8 e 10 reti in Serie A. tuttonapoli.net

Il trailer di Mating Season - facebook.com facebook

Si chiude la Regular Season di EuroLeague: questo il quadro della post-season @Sportando x.com