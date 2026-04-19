Serie A Cremonese-Torino 0-0 | il Var annulla una rete a Baschirotto

Nella partita della 33ª giornata di Serie A tra Cremonese e Torino si è conclusa con un punteggio di 0-0. Durante il match, al 62° minuto, l'arbitro ha annullato un gol di Baschirotto dopo aver consultato il VAR. La partita si è svolta nel orario di pranzo e non sono stati segnati altri gol o episodi rilevanti.

Termina 0-0 il lunch match della 33esima giornata di Serie A tra Cremonese e Torino. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Torino Football Club (@torinofc1906) Al 62? g ol annullato a Baschirotto dopo intervento del Var. La Cremonese sale a 28 punti, a +1 sul Lecce che domani se la vedrà con la Fiorentina. Il Torino si porta, invece, a 40 punti. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Cremonese-Torino 0-0: il Var annulla una rete a Baschirotto Notizie correlate Moviola Cremonese Torino: il VAR annulla il gol di Baschirotto. Gli episodi dubbi del match diretto da Fabbri, cos’è successo allo ZiniMercato Milan, retroscena Lewandowski: c’è chi in società pensa che…Posizione a sorpresa per l’eventuale arrivo del polacco! Tonali, futuro scritto... Cremonese-Torino, il VAR nega il gol a Baschirotto: stallo totaleLo Zini resta fermo sullo zero dopo un episodio che ha scosso l’equilibrio tra Cremonese e Torino. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Riaperta la prevendita dei biglietti di Cremonese-Torino; Pronostico Cremonese-Torino quote analisi 33 giornata Serie A; Cremonese Torino in tv e streaming: dove vedere la partita; Cremonese-Torino: probabili formazioni e statistiche. Cremonese-Torino: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeI granata scendono in campo allo Zini per contendere agli uomini di Giampaolo 3 punti salvezza a 6 giornate dal termine ... tuttosport.com Moviola Cremonese Torino: gli episodi dubbi del match diretto da Fabbri, valido per la 33ª giornata di Serie A 2025/26Moviola Cremonese Torino: gli episodi dubbi del match diretto da Fabbri, valido per la 33ª giornata di Serie A 2025/26 ... calcionews24.com Se la Cremonese non è in grado di battere il Torino demotivato e puru in casa non vedo come possa fare risultato nelle altre partite che mancano con Napoli, Como ecc… a parte la partita in casa col Pisa. Avanti Lecce ! facebook Finisce 0-0 tra Cremonese e Torino Allo Zini i padroni di casa si rendono pericolosi più volte, soprattutto nel secondo tempo, e trovano anche il gol del vantaggio con Baschirotto: la rete viene però annullata dopo revisione al VAR per un fallo sul portiere co x.com